Genova – E’ stato trasferito in codice rosso all’ospedale Gaslini il bambino di tre anni che sarebbe caduto da una finestra a Sestri Ponente.

L’episodio è avvenuto poco dopo le 13 in via Canesi e a dare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno notato il corpicino a terra ed hanno subito chiamato il 118.

Non è ancora chiaro se il piccolo sia caduto dal secondo o dal quarto piano o se, cadendo sia stato “trattenuto” una prima volta all’altezza del secondo piano per poi ricadere nuovamente.

Sul posto si è precipitata l’ambulanza del 118 e le auto delle forze dell’ordine e il piccolo è stato soccorso e trasferito alla massima velocità al pronto soccorso dell’ospedale dove i medici hanno indotto il coma farmacologico.

Il bambino presenterebbe diverse fratture e contusioni e i medici si sono riservati la prognosi.

Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell’episodio e dove fossero i genitori.