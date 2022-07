Genova – Rallentamenti e disagi in via San Martino, all’incrocio con via Lagustena, per i lavori di asfaltatura della strada.

A comunicarlo la polizia locale.

Disagi per gli automobilisti di passaggio e perplessità dei residenti che si chiedono se non sarebbe meglio procedere con lavori notturni, anche per limitare l’esposizione dei lavoratori a sole e caldo.