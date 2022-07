Carcare (Savona) – Ha cercato di scavalcare il cancello della struttura che la ospita ma è caduta procurandosi un trauma spinale. Rischia la paralisi la ragazza di quindici anni soccorsa questa mattina dall’elicottero dei vigili del 118 che l’ha trasferita d’urgenza in ospedale.

Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le motivazioni che l’hanno spinta a scavalcare il cancello.