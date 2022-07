Finale Ligure (Savona) – Il corpo senza vita di una persona è stato ritrovato questa mattina a Finale Ligure, nei pressi della spiaggia libera di Castelletto.

A dare l’allarme sarebbero state alcuni bagnanti, che hanno richiesto l’intervento della Croce Bianca di Finale che non ha potuto far altro che costatarne il decesso.

Il cadavere apparterrebbe ad una donna di 72 anni, originaria della provincia di Torino. Secondo le prime ricostruzioni la donna avrebbe accusato un malore poco prima di entrare in acqua, ma sulla cause del decesso faranno ulteriore chiarezza le indagini delle Forze dell’Ordine.