Rapallo (Genova) – Prosegue nel Tigullio il tour dei Buio Pesto per festeggiare i 25 anni della formazione musicale ligure.

Appuntamento per giovedì 4 agosto a Villa Tigullio, alle 21, con lo spettacolo gratuito.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Rapallo e prevede la partecipazione di Vladi de I Trilli.