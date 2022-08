Genova – Un corteo con un migliaio di lavoratori di Ansaldo Energia sta muovendo da via 30 giugno, a Campi verso la via Guido Rossa. La protesta per chiedere maggiore attenzione delle istituzioni alla delicatissima situazione dell’azienda genovese che affronta una crisi pesantissima.

Disagi per il traffico nella zona e il corteo muove verso il centro e quindi rischia di mettere ko il traffico da e per il ponente genovese.

Secondo l’allarme dei sindacati Ansaldo sarebbe “entrata ufficialmente in una situazione di pre-fallimento”.

Un evento che avrebbe conseguenze pesantissime sull’industria genovese ma anche su quella nazionale visto che Ansaldo è leader mondiale nella costruzione di turbine e impianti di produzione di energia elettrica e non solo.