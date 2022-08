Genova – Indagini in corso sull’ennesimo episodio di violenza sessuale denunciato nel capoluogo ligure ai danni di una 26enne.

La giovane si è presentata all’ospedale Galliera denunciando una violenza sessuale ed i medici l’hanno visitata e medicata per poi segnalare l’episodio alle forze dell’ordine come prescrive la legge.

I carabinieri hanno raccolto la testimonianza della ragazza ed avviato le prime indagini e ora sono in corso verifiche anche sulle telecamere di video sorveglianza presenti in via Donghi, la strada dove sarebbe avvenuta la violenza.

La giovane ha raccontato di essere stata aggredita da uno sconosciuto che l’avrebbe trascinata in un punto appartato della strada per poi violentarla.

L’aggressore si sarebbe poi allontanato velocemente facendo perdere le proprie tracce.

L’episodio ha suscitato grande allarme tra la popolazione visto che la via è centralissima nel quartiere di San Fruttuoso.

In corso l’analisi dei video delle molte telecamere di sorveglianza della zona che potrebbero aver ripreso la scena o elementi utili a risalire all’identità del maniaco.