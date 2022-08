Genova – Si è fermato in auto davanti ad una farmacia per acquistare un farmaco urgente ed ha lasciato il figlio in macchina e quando è tornato ha scoperto che gli avevano rubato il portafogli incuranti della presenza del bambino sulla vettura.

Un 46enne è stato arrestato dalla polizia ed accusato del reato di furto ai danni di un padre che stava comprando farmaci urgenti in farmacia.

L’episodio è avvenuto ieri, attorno alla mezzanotte, in via Gramsci.

L’uomo ha lasciato l’auto davanti alla Farmacia, è entrato per l’acquisto veloce e pochi minuti dopo è uscito trovando il figlio di 4 anni visibilmente impaurito.

Il piccolo ha raccontato che, mentre il papà era via, un uomo ha infilato il braccio dal finestrino ed ha rubato il portafogli lasciato sul sedile accanto a quello di guida.

L’uomo si è subito guardato

attorno, ed ha notato a pochi metri dalla sua auto il 46enne che si allontanava

frettolosamente con quella che sembrava essere la sua carta di credito in mano. Dopo

averlo raggiunto, la vittima, ormai certa che quella fosse proprio la sua carta di credito, ha

bloccato l’autore del reato ed ha chiamato la Polizia. Gli agenti della volante si sono

precipitati sul posto ed hanno fermato il 46enne, ed una volta ricostruiti i fatti, hanno

provveduto a restituire la refurtiva alla vittima. L’autore del reato è stato accompagnato in

Questura ed arrestato.

In mattinata la direttissima.