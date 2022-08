Ferrada di Moconesi (Genova) – Grave incidente nella notte sulla statale 225 in Val Fontanabuona. Per cause ancora da accertare due auto si sono scontrate frontalmente nella zona del comune di Ferrada di Moconesi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati ad estrarre i feriti dalle lamiere contorte delle auto, e le ambulanze del 118 che hanno trasferito i due feriti in ospedale.

Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le responsabilità.

La strada è stata chiusa a lungo per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi incidentati.