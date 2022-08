Santa Margherita Ligure – Non si è fermato neppure quando l’anziana donna gli ha consegnato la fede in oro del marito morto il 24enne fermato dalla polizia al termine di indagini su una truffa perpetrata ai danni di una anziana con il trucco del “falso arresto”.

Il giovane si è presentato a casa della pensionata e l’ha convinta di essere l’avvocato del figlio che stava per essere arrestato. Con abile raggiro il malvivente ha convinto la donna che, pagando una forte somma di denaro, avrebbe potuto evitare il carcere al figlio e la pensionata ha raccolto tutti i suoi averi, anelli e gioielli di famiglia e un pò di contanti. Alle insistenze del truffatore ha consegnato anche la fede nuziale del marito morto.

La signora poco dopo si è resa conto di ciò che aveva fatto e insieme al figlio ha denunciato l’accaduto. Immediatamente le pattuglie della #poliziadistato si sono messe sulle tracce del truffatore fino a quando la Polizia stradale di Firenze e di Arezzo lo hanno intercettato sull’autostrada A1 a bordo della sua auto.

Nel cruscotto, nascosto tra i cavi elettrici, gli agenti hanno trovato un involucro contenente 36 gioielli in oro, 1 orologio Rolex e 5.700 euro in contanti; tra questi anche la fede nuziale con incisa la data delle nozze dell’anziana signora.