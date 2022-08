Genova – Ancora rallentamenti e code, sulla strada Sopraelevata, a causa di lavori che restringono ad una sola corsia la carreggiata in direzione levante.

A comunicarlo la polizia locale che sta monitorando la situazione.

I disagi per il traffico si sono ripetuti nel corso della mattinata.

Un primo blocco intorno alle 11 e poi la situazione che sembrava migliorare.

Intorno alle 13,30 il nuovo allarme del servizio GenovAlert che segnala ancora code e rallentamenti.

Molte le proteste degli automobilisti sui social che chiedono che i lavori vengano eseguiti di notte sia per il gran caldo e la sicurezza dei lavoratori che per i disagi per il traffico.

Dalle segnalazioni degli automobilisti sembra che i lavori in corso siano per sostituire le lampadine dell’illuminazione della Sopraelevata come dimostrerebbe la foto.



notizia in aggiornamento