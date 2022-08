Genova – Ancora cinghiali a passeggio per le vie della città e ancora allarme per possibili incidenti. E’ emergenza ungulati nel capoluogo ligure dove si moltiplicano le segnalazioni di animali a spasso per strada o che banchettano tranquillamente con i rifiuti, ribaltando i cassonetti ma anche e per il comportamento irresponsabile di persone che offrono loro del cibo.

Ieri sera cinghiali segnalati in diverse vie della zona di Quarto, Albaro e Castelletto ma l’emergenza più rilevante è stata in largo Merlo, a Quezzi, con una famigliola che girava tranquillamente per strada intorno alle 21,30 quando auto e moto circolano ancora numerose.

Ancora una volta si è rischiato un incidente grave come quello avvenuto qualche giorno fa in via Baden Powel a Sampierdarena, con il ferimento di un motociclista caduto dopo essere stato travolto da un cinghiale.

Questa mattina i cinghiali sono a spasso a San Fruttuoso, vicino alla camera mortuaria dell’ospedale San Martino.