Genova – Grave incidente, questa mattina, sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia tra i caselli di genova Prà e Arenzano, in direzione ponente.

Per cause ancora da accertare si sono scontrate un’auto e una moto.

Ad avere la peggio le due persone a bordo della moto che sono state sbalzate a terra riportando gravi ferite.

Il traffico sulla A10 si è bloccato per consentire le operazioni di soccorso.

le ambulanze del 118 hanno trasferito i due feriti in codice rosso in ospedale.

Sul posto si segnala coda e rallentamenti.

In corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e le responsabilità.