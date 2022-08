Sanremo – Grave incidente, questa mattina, intorno alle 7, sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia tra Sanremo e Bordighera, in direzione della Francia.

Per cause ancora da accertare un’auto e un furgone si sono scontrati e due persone sono rimaste ferite.

Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso del 118 e la polizia stradale e l’autostrada è rimasta bloccata per consentire le operazioni di soccorso e bonifica.

Due persone sono state trasferite in ospedale in codice giallo.

In corso la ricostruzione dell’incidente e le responsabilità e si segnalano ancora disagi e rallentamenti in direzione ponente.