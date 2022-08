Genova – Tanto tuonò che piovve. Dopo settimane senza un vero acquazzone, nella notte un forte temporale si è abbattuto sulla città di Genova e nella zona metropolitana.

Dopo una lunga serie di lampi e di tuoni è scesa anche la pioggia, abbondante, ma fortunatamente senza causare danni.

In alcuni quartieri cittadini si segnala anche la caduta di grandine.

Un respiro di sollievo per la popolazione ma soprattutto per il verde che soffre in modo particolare per questa estate di siccità intensa.

Le temperature del mattino fanno registrare un leggero calo ma l’umidità è aumentata sensibilmente e questo aumenta la percezione di caldo.

Per le prossime ore le previsioni parlano di possibili piovaschi a macchia di leopardo sulla Liguria centrale e del levante ma già da domani il tempo dovrebbe tornare stabile e con il sole.