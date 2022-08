Genova – Grave incidente, questa mattina, sull’elicoidale che conduce alla strada Sopraelevata, a Sampierdarena.

Per cause ancora da accertare un camion ed una moto si sono scontrate.

Ad avere la peggio il motociclista che è stato sbalzato dalla sella cadendo rovinosamente a terra.

Soccorso dal 118 è stato trasportato in ospedale.

Pesanti le ripercussioni sul traffico della zona.