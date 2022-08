Los Angeles (California) – Il mondo del Cinema in lutto per la morte di Olivia Newton-John l’indimenticabile Sandy di Grease. L’attrice aveva 73 anni e da anni combatteva contro il cancro.

A comunicarlo, con un post sui social, il marito che le è stato accanto per i lunghi anni della malattia e che ha scritto che Olivia Newton-John è morta “serenamente nel suo ranch nel sud della California, circondata da familiari e amici”.

Intere generazioni hanno sognato con la sua interpretazione di Sandy nel film musicale Grease nel quale recita a fianco a John Travolta.