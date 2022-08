Genova – Nella mattinata odierna è partito il restringimento di carreggiata dal casello dell’imbocco di Genova Ovest fino alla fine della Sopraelevata.

Il cantiere è presente in entrambi i sensi di marcia ed è lungo circa 400 metri.

Fin dalla prima mattina questo ha causato non pochi problemi al traffico, con code e rallentamenti che si sono formati dalle prime ore della giornata. Inoltre, sono da segnalare anche 1km di coda tra Bolzaneto e Busalla in direzione Milano e alcuni rallentamenti tra Genova Aeroporto e il Bivio A10-A7.