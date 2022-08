La Spezia – Non potranno andare allo stadio da 1 a 7 anni i 32 tifosi dello Spezia che stanno ricevendo in queste ore i provvedimenti di Daspo sportivo a seguito delle indagini sugli scontri durante e dopo l’incontro con il Napoli.

L’analisi delle immagini delle telecamere da parte della Digos ha permesso l’identificazione di un primo gruppo di 32 persone che, durante e dopo la partita, si sono rese protagoniste di episodi di violenza e danneggiamenti. Per loro ci sarà il divieto di avvicinamento ad impianti sportivi per un minimo di un anno e sino ad un massimo di 7.

Ad inchiodarli alle loro responsabilità i sistemi di sorveglianza dentro e fuori lo stadio Picco. Immagini che sono state associate a volti e nominativi e che fanno scattare i provvedimenti di interdizione.

La tecnologia e le nuove normative permettono un sempre più efficace intervento di identificazione dei teppisti mascherati da tifosi.

In corso le analisi di altre immagini e video e non è esclusa una seconda raffica di provvedimenti di Daspo sportivo.