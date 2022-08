Genova – Hanno seguito una donna appena scesa da un’auto nella zona di Brignole e l’hanno aggredita in pieno giorno strappandole la catenina.

Due minorenni sono stati arrestati dalla polizia grazie alla prontezza di spirito della vittima del furto e di alcuni passanti che sono intervenuti per inseguire i due ladruncoli.

In Questura si è anche scoperto che uno dei minorenni era ricercato in tutta Europa per alcuni gravi reati commessi come il sequestro di persona e l’estorsione.

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato nella flagranza del reato di rapina aggravata in concorso, due minori stranieri non accompagnati.

E’ successo giovedì scorso, in pieno giorno, a pochi passi dalla Stazione Brignole. Incuranti della presenza dei passanti, i due hanno seguito per alcune decine di metri una donna appena scesa dalla sua autovettura, l’hanno aggredita alle spalle e le hanno strappato con violenza dal collo la collana in oro.

La vittima, tuttavia, ha reagito senza perdersi d’animo, li ha inseguiti e, al tempo stesso, è riuscita a dare l’allarme al 112 NUE.

Alcuni passanti, notato quanto stava accadendo, si sono uniti all’inseguimento, riuscendo a ritardare la fuga dei giovani in modo da consentire l’arrivo delle pattuglie.

Percependo di essere braccati i due si sono disfatti della collana in modo da creare un diversivo per tentare la fuga. Ma il loro proposito si è infranto sul nascere perché sono stati raggiunti dalle pattuglie della Squadra Mobile e delle Volanti che li hanno fermati e accompagnati in Questura.

In Ufficio i poliziotti, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Genova, hanno raccolto le dichiarazioni di vittima e testimoni e ricostruito le fasi del delitto, sottoponendo ad arresto i due giovani.

Uno di loro è risultato anche destinatario di un mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità francesi nel novembre dello scorso anno per gravi reati, tra cui sequestro di persona ed estorsione.

I due minorenni, al termine degli atti, sono stati associati al C.P.A. di Genova.