La Spezia – Lunedì 15 agosto tutti i musei cittadini saranno aperti gratuitamente. Oltre alle collezioni permanenti, si potranno anche visitare gli eventi espositivi in corso nei seguenti musei:

– CAMeC Centro Arte Moderna e Contemporanea, piazza C. Battisti 1

Mostre in corso:

1) Attraverso l’arte. La galleria IL GABBIANO 1968-2018. Cinquant’anni anni di ricerca artistica

2) Ercole Salvatore Aprigliano. Pittore e xilografo

3) Giacomo Verde artivista. Liberare arte da artisti

4) La stanza del colore

– Museo Civico Etnografico “Giovanni Podenzana”, via del Prione 156

Mostra in corso:

1) FOSSILIA. Mostra paleontologica dedicata al grande scienziato spezzino Giovanni Capellini nel centenario della sua scomparsa

– Civico Museo del Sigillo – Palazzina delle Arti “L.R. Rosaia”, via del Prione 234

1) Agostino Fossati (1830-1904). La Spezia e il suo golfo nell’Ottocento. Mostra permanente alla Palazzina delle Arti

Museo del Castello San Giorgio, La Spezia, via XXVII Marzo

1) Trame ricomposte. Il restauro di un mosaico romano

Museo Amedeo Lia, via del Prione, 234