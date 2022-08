La Spezia – Uno dei cuccioli di cinghiale rinchiusi da giorni nel parco della Maggiolina è stato trovato morto.

Non è chiaro cosa abbia ucciso l’animale ma sul posto sono accorse le forze dell’ordine e i veterinari della Asl locale.

La morte del cucciolo potrebbe essere un segnale della sofferenza degli animali, costretti da giorni all’interno del parco, in attesa di conoscere il loro futuro che, nel rispetto delle vigenti normative, non può che essere l’abbattimento.

Gli animali non possono essere liberati lontano dall’abitato come chiesto da Ambientalisti e dallo stesso sindaco di La Spezia e non è possibile lasciarli dove sono.

Il conflitto di competenze tra Regione e Comune sta prolungando l’attesa delle famigliole di cinghiali e ora la civica amministrazione ha vietato l’alimentazione degli animali da parte dei gruppi di ambientalisti e Cittadini che da giorni sorvegliano i cinghiali nel timore di un blitz per abbatterli.

La morte del cinghialetto ha suscitato molte proteste sui social.