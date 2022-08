Sanremo (Imperia) – Ancora un grave episodio di violenza nella città dei Fiori. La scorsa notte un giovane è stato accoltellato durante una lite scoppiata per futili motivi nei luoghi della “Movida” sanremese.

Il giovane è stato colpito con diverse coltellate in corso Orazio Raimondo e le sue grida hanno fatto scattare l’allarme. Alcuni residenti della zona hanno infatti udito le disperate richieste di aiuto e sono prima scesi in strada per soccorrerlo e poi hanno chiamato le forze dell’ordine.

Il ferito è stato trasferito d’urgenza in ospedale mentre le forze dell’ordine hanno iniziato le prime indagini per risalire all’identità del feritore ed assicurarlo alla Giustizia.

In queste ore vengono visionate le riprese video delle telecamere della zona per verificare la possibilità che la rissa sia stata ripresa o che, comunque, ci siano immagini delle persone coinvolte.