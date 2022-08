La Spezia – Verrà deciso martedì pomeriggio, con una riunione convocata dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti con il sindaco Peracchini, il Dipartimento Agricoltura Regionale e Asl 5, il futuri delle due famigliole di cinghiali rinchiuse ormai da due settimane nel parco della Maggiolina.

Sul tavolo dell’incontro le varie possibilità offerte dalle normative vigenti che non possono essere violate per nessun motivo.

I cinghiali potrebbero essere abbattuti oppure trasferiti in un’area protetta. Più difficile che prevalga l’interpretazione di alcune associazioni ambientaliste per le quali il termine “immissione” – che blocca il ritorno dei boschi, non comprenderebbe, appunto, la liberazione degli animali che da quei boschi provengono.

Nel corso della riunione verranno vagliate tutte le possibilità attuabili tenendo conto anche dell’emergenza peste suina che renderebbe ancora più difficilmente percorribile la possibilità che gli animali possano tornare liberi.

Gli ambientalisti temono che le Istituzioni cerchino un “compromesso” magari portando i cinghiali nei campi di allenamento per cani da caccia dove arriverebbero certamente vivi ma per andare incontro ad un futuro probabilmente peggiore della morte, usati come bersagli viventi per le mute dei cani.

La notizia del vertice organizzato a La Spezia e le rassicurazioni sulla soluzione non cruenta dell’emergenza è stata accolta con favore dalle molte associazioni ambientaliste schierate a protezione dei cinghiali.

“Il presidio intorno al parco della Maggiolina, mai interrotto nelle scorse due settimane – scrivono gli ambientalisti – proseguirà con determinazione quindi fino a risoluzione positiva della vicenda, ovvero finché gli animali non saranno al sicuro nella loro collocazione definitiva”.

“Siamo estremamente felici della notizia diffusa dal presidente della Regione Liguria Toti – proseguono – secondo la quale le istituzioni hanno cambiato i loro piani, escludendo ogni possibilità di portare al macello i cinghiali rinchiusi nel parco della Maggiolina a La Spezia. Un primo importante risultato raggiunto grazie alla grande mobilitazione dei cittadini e alla conseguente attenzione della stampa”.

“Le analisi sulla salute degli animali, citate dal presidente Toti, rappresentano quindi il primo passo concreto per poi procedere con il trasferimento degli animali presso una delle strutture già individuate dalle associazioni, dove poi gli animali saranno curati e mantenuti fino a fine vita senza alcun impegno economico da parte dei cittadini”.

“Chiediamo che alle associazioni mobilitatesi per la salvezza dei cinghiali sia consentito di affiancare ASL/IZS nel percorso di cattura, sedazione, analisi e valutazione dello stato di salute degli animali, all’insegna della massima trasparenza e collaborazione tra le parti coinvolte”.

“Vista questa apertura da parte delle istituzioni”, proseguono le associazioni, gli attivisti e i cittadini in presidio, “invitiamo le persone che hanno mostrato interesse per il destino di questi animali a mantenere un atteggiamento vigile ma sereno, in attesa di risultati positivi che auspichiamo arrivino in tempi brevi”.