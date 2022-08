Boissano (Savona) – E’ stata denunciata e multata la giovane che ha percorso un tratto dell’autostrada A10 Genova – Ventimiglia con i pattini a rotelle. La ragazza è stata intercettata dalla polizia stradale mentre il video con la sua “bravata” diventava virale sui social.

Nelle immagini la giovane viene superata da un’auto con a bordo alcuni ragazzi che la riprendono mentre corre tranquillamente nella corsia autostradale, percorrendo una galleria.

La polizia stradale l’ha scortata sino alla prima piazzola di emergenza e l’ha fatta salire in auto per trasportarla negli uffici dove è stata identificata e denunciata. Per lei anche una super multa e la segnalazione alla Prefettura che potrebbe crearle dei “problemi” quando vorrà prendere la patente di guida.

La giovane si è difesa sostenendo di aver solo seguito le indicazioni di un navigatore cellulare ma la sua versione è al vaglio delle forze dell’ordine perché non si esclude, al momento, l’eventualità che si tratti di una delle tante bravate organizzate per poi postare i video sui social, in cerca di notorietà.

I rischi di essere travolti dalle auto di passaggio e di provocare incidenti anche gravi, sono intuibili anche per il più sprovveduto.