Genova – Ancora una mattinata di disagi, nel levante genovese, per il cantiere che da giorni riduce la carreggiata in direzione centro di corso Europa, all’altezza dell’incrocio con via Timavo.

Le auto incolonnate sotto il sole e le proteste, sui social, per la presenza di un numero piuttosto ridotto di operai rispetto ai disagi causati.

Da giorni, a tentare di ridurre le difficoltà, lavorano diversi agenti della polizia locale ma le lamentele riguardano più la velocità di avanzamento del cantiere piuttosto che ciò che viene fatto per ridurne le conseguenze.

Fortunatamente è stato interrotto il servizio di vigilanza con telecamere delle corsie riservate agli autobus e parte del traffico passa nella corsia normalmente riservata ai Bus ma questo comporta un rallentamento anche dei mezzi pubblici che passano in zona.