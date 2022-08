Mele (Genova) – Passo del Turchino bloccato a lungo, questa mattina, a causa di un grave incidente fortunatamente senza feriti gravi.

Un uomo alla guida della sua auto ha perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare ed è finito in una scarpata.

Fortunatamente l’automobilista è riuscito ad uscire dal veicolo senza particolari ferite ed ha atteso l’arrivo dei soccorsi.

La strada, però, è rimasta bloccata a lungo per consentire le operazioni di salvataggio e soccorso.

L’incidente è avvenuto in località Costalta e si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per recuperare la vettura e riaprire la strada.

La statale 456 è rimasta chiusa a lungo con disagi per gli automobilisti.