Genova – L’emergenza cinghiali è scattata anche la scorsa notte a causa delle scorribande di famigliole di ungulati per le strade cittadine.

La polizia locale ha segnalato l’emergenza in via Morego, nell’omonimo quartiere della val Polcevera ed in via Opera Pia ad Albaro.

Nel primo caso i cinghiali passeggiavano tranquillamente sulla strada, rischiando di provocare un incidente come avvenuto sulle alture di Sampierdarena qualche tempo fa, con un motociclista ferito in modo grave dopo aver urtato un cinghiale.

Intorno alla mezzanotte, invece, un’altra famigliola ha ribaltato un bidone della spazzatura per strada ed ha banchettato tranquillamente, spargendo rifiuti ovunque e causando pericolo per le auto e le moto in transito.