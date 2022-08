Genova – Ha notato del fumo che usciva dal cofano della macchina e ha accostato appena in tempo per vedere l’auto incendiarsi.

Momenti di comprensibile paura, questa mattina, sul lungomare di Quarto, all’altezza dei Bagni Europa, per un automobilista che si è messo in salvo appena in tempo, mentre la sua auto prendeva fuoco per cause ancora da accertare.

Il conducente ha accostato l’auto e pochi secondi dopo la vettura è stata avvolta dalle fiamme.

Sul posto sono accorsi i mezzi dei vigili del fuoco e la polizia locale che ha bloccato il traffico per consentire le operazioni di soccorso e spegnimento dell’incendio.

Pesanti i disagi per il traffico nella zona.

Concluso l’intervento e bonificata l’area, il traffico è tornato a scorrere.