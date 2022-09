Genova – Nel centro storico due ragazzi di 26 anni sono stati colti sul fatto dai carabinieri mentre vendevano due grammi di hashish ad una giovane di 22 anni. Vedendo la scena, i militari hanno deciso di perquisire i due uomini, che erano in possesso di un altro grammo di sostanza stupefacente e di 75 euro in contanti, che gli agenti ritengono provenienti dall’attività criminosa. I due spacciatori sono stati così condotti presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale, in attesa di essere processati per direttissima nelle prossime ore.