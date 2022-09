Camporosso (Imperia) – Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso di Gino Mauro, ex sindaco di Dolceacqua, trovato ormai cadavere in mare, questa mattina, a Camporosso.

L’uomo era riverso faccia in giù e nonostante i tentativi di soccorso non è stato possibile salvargli la vita.

Il corpo è stato recuperato e trasferito in obitorio, a disposizione del medico legale che dovrà accertare le cause del decesso.

Le prime informazioni parlano di un malore mentre stava facendo il bagno.