Genova – Stufo del rumore sotto le finestre di casa è sceso per lamentarsi ma è stato affrontato e ferito con un coccio di bottiglia. Vittima dell’ennesimo caso di mala-Movida un 40enne residente nella zona di vico dietro al Coro della Maddalena.

L’uomo, stufo del baccano sotto le finestre è sceso in strada lamentandosi per il rumore ed ha redarguito alcune persone presenti.

Ne è nata una lite culminata nell’aggressione da parte di un altro uomo che non ha esitato a colpire il residente con un coccio di bottiglia alla testa.

L’uomo ferito è stato soccorso e medicato mentre l’aggressore è fuggito ed è ricercato.

I residenti della zona del centro storico chiedono da tempo un aumento dei controlli nelle ore notturne ed in particolare nelle zona da sempre interessate dalla “Movida”.