Genova – Rallentamenti e code, sulla strada Guido Rossa, in direzione levante, a causa di un grave incidente stradale avvenuto in prossimità delle rampe di accesso alla rotatoria per via San Giovanni D’Acri.

A segnalare le difficoltà la polizia locale che sta procedendo ai rilievi per accertare l’esatta dinamica dell’incidente

aggiornamento delle ore 9,45

La viabilità sulla strada Guido Rossa è stata ripristinata

notizia in aggiornamento