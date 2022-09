Genova – Genitori sul sentiero di guerra, a Molassana, per la notizia del probabile spostamento di ben 16 classi della scuola di via San Felice per consentire i lavori di adeguamento antisismico previsti per gennaio.

La notizia dei lavori (previsti) è arrivata a sorpresa solo in questi giorni e sta mettendo comprensibile agitazione le famiglie dei bambini che la frequentano. A partire da gennaio, infatti, ben 16 classi dovranno trovare una nuova sistemazione per consentire l’esecuzione dei lavori che non sono compatibili con la prosecuzione delle attività scolastiche nell’edificio.

“Ci comunicano a settembre – spiegano i genitori in rivolta – che da gennaio i nostri figli dovranno spostarsi in un’altra scuola. Ci domandiamo se non fosse più corretto farli partire ad inizio estate, con la chiusura delle scuole, per far iniziare l’anno direttamente nel nuovo complesso invece di creare il caos facendo iniziare l’anno qui per poi trasferire tutto”.

La protesta si infiamma soprattutto perché si tratta di lavori “attesi” visto che il precedente ciclo amministrativo ha visto il Municipio locale impegnato a chiedere i fondi necessari.

L’arrivo dei fondi è collegato infatti al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) è il progetto è noto da tempo.

Per questo motivo la protesta monta di ora in ora e se non ci saranno ripensamenti le famiglie sono pronte a clamorose forme di protesta.