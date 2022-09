Genova – E’ partito dalla sede di Ansaldo Energia a Cornigliano ed è diretto in centro il corteo dei lavoratori che chiede garanzie occupazionali per il futuro dell’azienda in crisi.

L’assemblea dei lavoratori si è riunita davanti ai cancelli della fabbrica alle 8,15 e ha deciso per la conferma del corteo alla luce della mancanza di rassicurazioni da parte del Governo e delle autorità locali su un intervento economico a sostegno di Ansaldo Energia.

Secondo alcuni analisti, infatti, il debito accumulato da Ansaldo Energia supera gli introiti e se l’azionista principale (lo Stato) non ricapitalizzerà l’azienda, si rischia il fallimento.

Una situazione nota da mesi e che oggi, a 50 giorni dalla richiesta fatta a Cassa Depositi e Prestiti di una iniezione di capitale, non ha visto risposte.

Ad aggravare la situazione la conferma che, per il 2023, non ci sarebbero commesse firmate.

Mentre resta un mistero come sia possibile che un’azienda leader nel mondo nella produzione di turbine per l’energia possa essere “senza lavoro”, la preoccupazione dei lavoratori aumenta e con essa il nervosismo.

Questa mattina potrebbe quindi ripetersi lo scenario dello scorso 2 agosto quando oltre mille lavoratori scesero in piazza per chiedere garanzie sul futuro dell’azienda bloccando il traffico cittadino e arrivando a interrompere il traffico nel principale casello autostradale, quello di Genova Ovest.