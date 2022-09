Genova – Un violento temporale si è scatenato verso l’ora di pranzo nel capoluogo ligure, che in pochi minuti ha visto allagarsi alcune strade della città, creando non pochi disagi alla circolazione.

I principale problemi si segnalano in Valpolcevera e nei quartieri del ponente cittadino. Sono stati chiusi per parziali allagamenti e per scopo precauzionale i sottopassaggi di Brin, di piazza Montano e di via Degola a Sampierdarena.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per deviare il traffico nelle strade che registrano i maggiori allagamenti.

Prolungata fino a domani, nel levante ligure l’allerta gialla diramata dall’Arpal

L’allerta terminerà alle ore 21 nel Settore B, alle 24 nel Settore E

(Foto da Facebook)