Arma di Taggia (Imperia) – Vigili del fuoco al lavoro, la scorsa notte, nell’area del parcheggio Sant’Erasmo per un incendio che ha distrutto un container parcheggiato nella struttura.

L’allarme è scattato intorno alle 3 di notte quando alcuni passanti hanno notato le fiamme ed hanno subito chiamato il 112

I pompieri sono accorsi ed hanno avviato le operazioni di spegnimento che si sono concluse rapidamente.

Fortunatamente non si segnalano feriti.

Avviate le indagini per risalire all’origine delle fiamme che potrebbe essere dolosa.