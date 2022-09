Genova – Anche nel capoluogo ligure, così come in altre grandi città di tutta Italia, nel pomeriggio di domani numerose persone scenderanno in piazza per aderire alla manifestazione per Masha Amini, la ragazza uccisa in Iran e diventata ormai il simbolo delle proteste contro l’obbligo del velo.

L’appuntamento è alle ore 17:00 di domani in Piazza De Ferrari e vedrà coinvolti numerosi cittadini.