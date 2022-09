Cairo Montenotte (Savona) – sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso del 64enne trovato morto in casa ieri sera. A far scattare l’allarme i vicini di casa che sentivano un forte odore provenire dall’abitazione dell’uomo, in via Poggio.

I vigili del Fuoco sono intervenuti forzando la porta di ingresso ed hanno trovato il cadavere dell’uomo in camera da letto.

La morte risalirebbe ad almeno 10 giorni fa ma nessuno si era accorto della scomparsa dell’artigiano.

Ora saranno le perizie medico legali a stabilire se la morte sia avvenuta per un malore o per altra causa.