Savona – Sono proseguite per tutta la notte le ricerche del giovane di 20 anni irreperibile da ieri sera. A dare l’allarme per la scomparsa il padre che non riusciva a mettersi in contatto con lui dopo che dal lavoro avevano chiamato in famiglia per avvisare che il ragazzo non si era presentato.

Inutili le telefonate al cellulare che continuava a suonare a vuoto ma è stato ritrovato, assieme all’auto del giovane nella zona del Prolungamento.

Inutili le ricerche nella zona ma in serata sono state ritrovate le sue scarpe ed una collana lungo il litorale e ha preso corpo l’ipotesi di un suicidio.

Le pilotine della Guardia Costiera e l’elicottero dei vigili del fuoco perlustrano il trato di mare mentre squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile e del soccorso alpino perlustrano la zona via terra.

Controlli vengono effettuati anche con droni dal cielo.