Ancora nessun decesso per coronavirus in Liguria ma continua a salire il numero dei nuovi contagi. A registrarlo l’ultima edizione del bollettino sanitario diffusa da Regione Liguria con dati Alisa.

Con 4.915 tamponi sono stati infatti scoperti ben 921 nuovi contagi e il numero dei positivi (9.942) fa registrare un aumento complessivo di 507 unità.

Il tasso di positività in Liguria è al 18.73%.

Cala ancora il numero complessivo delle persone ricoverate in ospedale per covid (117) ma aumenta il numero dei casi gravi e gravissimi seguiti nei reparti di Terapia Intensiva (5).

In isolamento domiciliare ci sono 5.481 persone, 199 più rispetto al giorno precedente.

Questo il dettaglio dei nuovi contagi suddiviso per provincia:

Genova 381

Savona 193

Imperia 137

La Spezia 128

Chiavari e Tigullio 82