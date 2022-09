Genova – Indagini in corso, all’ospedale San Martino per il principio di incendio divampato nella notte nei locali del Pronto Soccorso.

La Direzione Sanitaria dell’Policlinico ha segnalato l’incendio attorno alle 3 di questa notte E le fiamme scaturite da una plafoniera, hanno interessato un’area limitata del Pronto Soccorso. Nessun ferito né intossicato è stato registrato.

L’organizzazione antincendio dell’Ospedale è intervenuta prontamente, assieme ai Vigili del Fuoco; sono stati precauzionalmente spostati 22 malati, che stanno per essere riposizionati esattamente nella medesima area del ricovero iniziale.

L’operatività del Pronto Soccorso non ha subito modifiche ed è stata mantenuta, al punto che contemporaneamente all’accaduto è stato ricevuto e ricoverato un ragazzo politraumatizzato proveniente da Lavagna.