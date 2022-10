Genova – Dopo ciclisti e monopattini e persino una lepre, non poteva mancare il pedone a piedi sulla strada Sopraelevata Aldo Moro. A segnalarlo, questa mattina intorno alle 6, la polizia locale che ha subito diramato un Alert sul sistema di messaggistica Telegram.

Non è chiaro se la persona sia stata poi raggiunta e sanzionata o se abbia fatto a tempo a dileguarsi o se si sia resa conto dell’errore per poi tornare indietro.

notizia in aggiornamento