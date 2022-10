Genova – Fumata nera per la vertenza Ansaldo Energia. Dopo l’incontro di oggi in Prefettura, che aveva scongiurato lo sciopero e il corteo in centro, i sindacati manifestano profonda delusione per quanto emerso nell’incontro e hanno confermato lo sciopero per la giornata di domani e organizzato un corteo che partirà dalla sede di Ansaldo Energia per convergere in centro.

L’incontro è stato deludente – secondo i sindacati – perché il Prefetto ha fatto sapere che Cassa Depositi e Prestiti anticiperà 36 milioni di euro per le urgenze ma non andrà oltre mentre negli incontri precedenti si era parlato di una ricapitalizzazione da 50 milioni di euro.

Anche se i vertici di Ansaldo Energia smentiscono, i sindacati parlano di “condizioni da pre-fallimento” per l’azienda di Campi che sino a poco tempo fa siglava contratti multi milionari in tutto il mondo per la costruzione di turbine per la produzione di energia elettrica.

Ad oggi, secondo quanto denunciato dai sindacati – non ci sarebbero commesse firmate per il 2023 e di questo passo sarà necessaria una forte riduzione delle ore di lavoro per i dipendenti.