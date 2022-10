Sanremo – Nuovo incidente mortale sul lavoro in Liguria. Nella notte un dipendente di una ditta appaltatrice di Trenitalia è morto nell’incendio di un locomotore avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria della città dei Fiori.

Per cause ancora da accertare il mezzo ha improvvisamente preso fuoco intorno all’una della scorsa notte e per il conducente non c’e stato nulla da fare.

I pompieri hanno spento le fiamme ed avviato le prime indagini sull’origine dell’incendio mentre il traffico ferroviario andava in tilt per il blocco della linea a ponente.

Le ripercussioni sul traffico ferroviario sono pesanti, con ritardi e cancellazioni di interi convogli.

Indagini in corso sulla dinamica dell’incidente.

(foto di Archivio)