Genova – Inizia male la mattinata per chi si sposta in autostrada. Code e rallentamenti vengono segnalati sui tratti più vicini al capoluogo ligure.

Coda sull’Autostrada A10 Genova – Ventimiglia tra Genova Pegli e l’allacciamento con la A7 Genova – Milano per traffico intenso:

Coda anche sull’autostrada A12 Genova Livorno tra Rapallo e Chiavari in direzione levante per lavori

Coda anche sull’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce tra Masone e Voltri in direzione mari per lavori.

Coda segnalata anche in direzione monti tra Voltri e Masone