Genova – Voli in ritardo, passeggeri bloccati ai banchi informazioni e confusione. Sono pesanti i disagi subiti dai passeggeri in partenza all’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. Il blocco dei lavoratori di Ansaldo Energia prosegue ad oltranza e le operazioni aeroportuali sono ferme da ore. I passeggeri lamentano grosse difficoltà ad ottenere informazioni: nel terminal partenze ci sono famiglie che vagano sconsolate in cerca di notizie che ai banconi non arrivano.

Alcuni voli subiscono ritardi pesanti, mentre alti sono stati definitivamente cancellati. L’invito del personale dell’aeroporto è a non recarsi nello scalo senza le informazioni necessarie. Nelle sale risuona il messaggio dell’operatore che ricorda che è in corso la protesta ed invita i passeggeri a rivolgersi ai banchi informazioni per farsi reindirizzare su altri voli o per chiedere il rimborso del biglietto.