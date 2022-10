Monterosso (La Spezia) – Un cucciolo di delfino si è ripetutamente spiaggiato, tra lo stupore dei bagnanti, sul litorale della cittadella delle Cinque Terre ed è stato più volte soccorso ed infine portato al largo.

La scena ha destato molta curiosità tra passanti e persone presenti sulla spiaggia ma anche se momentaneamente c’è stato il “lieto fine” difficilmente il cucciolo di delfino si salverà.

Le persone che si trovavano sulla spiaggia hanno visto il cucciolo, poco più di un metro di lunghezza e non accompagnato da adulti, che si dirigeva verso riva e, incredibilmente, arrivava sino al bagnasciuga mostrando chiari sintomi di disorientamento.

A più riprese i bagnanti lo hanno riaccompagnato verso il largo ma l’animale, evidentemente malato, è tornato verso riva.

Una persona ha quindi deciso di nuotare sino al largo con l’animale che si è inabissato tra le manifestazioni di gioia dei presenti.

Purtroppo, però, le speranze di sopravvivenza del cucciolo non sono molte. L’semplare sembrava solo ed è troppo piccolo per vivere lontano dalla famiglia e dal branco ed è quindi probabile che sia molto malato o, peggio, che sia deceduta anche la madre.

Il fenomeno dello spiaggiamento, poi, evidenzia un problema di “orientamento” del piccolo cetaceo che ne compromette anche la capacità di alimentarsi.

Gli esperti, in casi come questo, consigliano di chiamare immediatamente la Guardia Costiera (numero 1530) ed attendere i soccorsi mantenendo l’animale idratato e possibilmente in acqua.

In Liguria la Guardia Costiera ha una convenzione con i veterinari dell’Acquario di Genova per il soccorso e la cura degli animali marini in difficolà e certamente avrebbero potuto effettuare il salvataggio in condizioni di maggiore sicurezza e con cognizione di causa.

(Foto di Archivio)