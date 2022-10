Murialdo (Savona) – E’ andato per funghi con un amico ma si è sentito male nei boschi ed è morto prima che arrivassero i soccorsi. Un pensionato di 87 anni ha perso la vita nei boschi tra Castelnuovo di Ceva, in provincia di Cuneo e Murialdo, nel savonese.

A lanciare l’allarme un amico con il quale si era avventurato alla ricerca di funghi come ha sempre fatto. L’amico ha perso di vista il compagno di ricerche e tornando indietro lo ha ritrovato ormai morente ed ha subito dato l’allarme con una chiamata.

Grazie al servizio di geolocalizzazione ha potuto inviare un messaggio con le coordinate precise del punto dove si trovava l’amico in fin di vita ma all’arrivo dei soccorsi per l’anziano non c’era più nulla da fare.

Il corpo del pensionato è stato trasferito in obitorio a disposizione del medico legale che quasi certamente eseguirà la perizia per accertare le cause del decesso.