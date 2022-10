Il presidente di Banca Carige e di Banca Cesare Ponti, Gianni Franco Papa, venerdì 21 ottobre sarà l’ospite d’eccezione del “Graduation Day” di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Durante la cerimonia, coordinata dalla preside della facoltà Elena Beccalli, il Presidente di Banca Carige parlerà agli oltre 80 giovani che riceveranno il diploma di laurea triennale in Economia dei mercati e degli intermediari finanziari.

Gianni Papa, dopo la Laurea in Giurisprudenza conseguita all’Università Cattolica di Milano ha intrapreso la propria carriera bancaria che lo ha portato a ricoprire ruoli di rilievo a livello internazionale in Asia, Europa e America nel Gruppo Unicredit. Dal 2021 siede nel Consiglio di Amministrazione di BPER Banca.

L’evento si terrà alle ore 15.00 nell’Aula Gemelli dell’Università Cattolica (largo Gemelli, 1 – Milano).